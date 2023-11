Kralji tudi z golom Kopitarja do visoke zmage v Arizoni

Phoenix, 21. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriškem prvenstvu NHL v gosteh slavili novo zmago. Kralji so s 4:1 premagali Arizona Coyotes, med strelce pa se je pri zadetku za prednost gostov 2:0 vpisal tudi Kopitar. To je bil za Slovenca osmi gol v sezoni, skupno ima z osmimi podajami 16 točk.