Slovenski nogometaši prišli do EP, na njem se ne želijo zgolj pokazati

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 21. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca je z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo 2024 poskrbela za novo evforijo med navijači, primerljivo s tistimi ob prebojih na EP 2000 ter SP 2002 in 2010. V njenem taboru pravijo, da so do Nemčije prišli popolnoma zasluženo. Dodajajo pa, da gredo na EP tekmovat in ne se zgolj pokazat.