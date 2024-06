Odkritje znanstvenikov o sklenini glodavcev odpira možnosti za boljšo zaščito zob pri ljudeh

Ljubljana, 26. junija - Raziskovalci z nemškega inštituta Max Planck so pod vodstvom slovenske znanstvenice Vesne Šrot podrobno raziskali strukturo in kemijsko sestavo zob glodavcev. Njihovo odkritje odpira nove možnosti za izboljšanje dentalne nege in zaščite zob tudi pri ljudeh, so sporočili s Fakultete za varstvo okolja v Velenju.