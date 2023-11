Na Severnem Irskem začeli sečnjo dreves, ki so zaslovela v seriji Igra prestolov

Belfast, 20. novembra - Na Severnem Irskem se je danes začela sečnja nekaterih bukovih dreves v drevoredu Dark Hedges, ki so zaslovela v seriji Igra prestolov in sedaj privabljajo turiste z vsega sveta. Za sečnjo so se pristojni odločili zaradi slabega stanja nekaterih dreves. Številne je namreč v zadnjih letih podrl močan veter med nevihtami.