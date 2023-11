Kitajska naj bi avstralske potapljače poškodovala z ultrazvočnimi valovi

Canberra/Peking, 20. novembra - Avstralija je konec tedna kitajsko mornarico obtožila nevarnega in neprofesionalnega ravnanja v mednarodnih vodah, češ da je kitajska vojaška ladja uporabila sonar z ultrazvočnimi valovi, ki naj bi poškodovali avstralske potapljače. Kitajska je danes obtožbe zavrnila in Avstralijo pozvala, naj preneha z nepremišljenimi in neodgovornimi obtožbami.