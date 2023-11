V Nemčiji v priporu 18-letnik, osumljen načrtovanja napada

Wiesbaden, 20. novembra - V nemški zvezni deželi Hessen so aretirali 18-letnega domnevnega desničarskega skrajneža, osumljenega načrtovanja smrtonosnega napada in kršenja zakonov o nadzoru orožja, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Zanj so odredili pripor, poročajo tuje tiskovne agencije.