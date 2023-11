Konec tedna pri prevozu migrantov ujeli tri Ukrajince

Metlika/Semič/Obrežje/Mirna Peč, 20. novembra - Policisti so konec preteklega tedna pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli tri Ukrajince. Vsem trem so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.