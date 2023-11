Raziskava športa in sponzorstva ugotavlja optimizem glede vlaganja v šport

Ljubljana, 20. novembra - V Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so predstavili izsledke raziskave z naslovom Evolucija športno-sponzorske industrije v Slovenijo. Po ugotovitvah raziskave iz marca 2022, ki so jih predstavili danes, je med podjetji, ki prek sponzorstev vlagajo v šport, čutiti veliko optimizma, so prepričani pri OKS.