Vlado Kreslin za STA: Od prašnate potke ob potoku do avtoceste

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 21. novembra - Vlado Kreslin bo v prihodnjih dnevih dopolnil 70 let, v znamenju tega jubileja bodo tudi njegovi tradicionalni koncerti v Cankarjevem domu, ki so ponovno razprodani in bi jim, glede na odziv, brez težav lahko dodal še četrtega. Ko gleda na svojo glasbeno pot, vidi prašnato potko ob potoku, ki se sčasoma spremeni v avtocesto, je povedal za STA.