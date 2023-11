Siddharta prvič na odru Stožic tudi v spomin na ploščo Rh

Ljubljana, 17. novembra - Rock zasedba Siddharta bo v soboto prvič nastopila na odru Stožic. Koncert so pripravili v spomin na ploščo Rh-, ki so jo pred 20 leti pospremili z velikim koncertom na Bežigrajskem stadionu. Kot napovedujejo člani, bo nastop tako poklon plošči kot prerez njihovega celotnega delovanja vse do novega materiala, ki ga bodo izdali v naslednjem letu.