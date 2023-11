V predoru Kastelec po predrzni vožnji trčilo več vozil

Koper, 16. novembra - V predoru Kastelec je v sredo nekaj po 8. uri trčilo več vozil. Policisti so po ogledu kraja ugotovili, da je 50-letni državljan Italije od Kozine proti Kopru skozi predor vozil predrzno in brezobzirno in pri tem ogrožal ostale udeležence v prometu, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.