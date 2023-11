Šefi slovenske, hrvaške in italijanske policije o krepitvi sodelovanja na področju migracij

Ljubljana, 15. novembra - Generalni direktor policije Senad Jušić, ravnatelj hrvaške policije Nikolo Milino in generalni direktor za javno varnost Italije Vittorio Pisani so v torek na videokonferenčnem srečanju razpravljali o krepitvi sodelovanja pri obvladovanju nedovoljenih migracij na skupni migracijski poti. Strinjali so se, da bi oblikovali trilateralne patrulje.