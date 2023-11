V Rimu prvo srečanje omizja za manjšino po več kot dveh letih

Rim, 15. novembra - V Rimu se je danes po več kot dveh letih sestalo omizje za vprašanja slovenske manjšine v Italiji. Na dnevnem redu srečanja so šolstvo, zapisovanje šumnikov na potnih listih in koncesija za italijansko radiotelevizijo (Rai), poroča tržaški Primorski dnevnik.

Predstavnike Slovencev v Italiji je sprejela državna sekretarka na notranjem ministrstvu Wanda Ferro. V delegaciji manjšine so po pisanju časnika Walter Bandelj in Damijan Terpin iz krovne organizacije Svet slovenskih organizacij (SSO), Ksenija Dobrila in Livio Semolič iz druge krovne organizacije, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in predsednik paritetnega odbora Marko Jarc.

Med drugim naj bi govorili o šolstvu. Slovenska manjšina v Italiji že nekaj časa opozarja na reorganizacijo šolskega sistema, ki predvideva krčenje mreže slovenskih ravnateljstev v Furlaniji - Julijski krajini (FJK). Pristojni italijanski ministrstvi sta namreč letos sprejeli odlok, po katerem bodo v FJK med letoma 2024 in 2027 ukinili tri ravnateljstva šol s slovenskim učnim jezikom. Opozarjajo tudi na problematiko nepriznavanja diplom.

Manjšina si tudi že več let prizadeva za ustrezno zapisane šumnike v potnih listih. Imena in priimki pripadnikov manjšine in drugih, ki imajo šumnike, so zaradi tehničnih težav v potnih listih natisnjeni napačno, v drugih dokumentih pa pravilno. Pravico ustreznega zapisa imena in priimka predvideva zaščitni zakon za manjšino iz leta 2001.

Danes je na dnevnem redu tudi koncesija med predsedstvom italijanske vlade in Rai za oddaje v slovenskem in furlanskem jeziku.

Omizje, ki deluje v okviru italijanskega ministrstva za notranje zadeve, predstavnikom slovenske narodne skupnosti omogoča neposreden stik z italijansko vlado ter sprotno obravnavo vseh odprtih vprašanj. Nazadnje se je sešlo julija 2021, ko je italijansko vlado vodil Mario Draghi.