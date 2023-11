Papirna dejavnost v nov plačni model

Ljubljana, 15. novembra - Papirna in papirnopredelovalna dejavnost prehajata na nov plačni sistem, po katerem bodo najnižje osnovne plače po tarifni prilogi kolektivne pogodbe določene najmanj v višini veljavne minimalne plače. Podpisniki kolektivne pogodbe v panogi so z današnjim podpisom aneksa uredili tudi minimalni nabor dodatkov, so sporočili iz Pergama.