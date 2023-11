Jure Tepina prejel mednarodno nagrado za preiskovalno novinarstvo

Ljubljana, 15. novembra - Novinar in urednik POP TV Jure Tepina je v torek v Albaniji prejel mednarodno nagrado za izjemne zasluge v preiskovalnem novinarstvu, ki ga podeljujeta Srednjeevropska pobuda (CEI) in Organizacija za medije v Jugozvhodni Evropi (SEEMO). Mednarodna komisija je nagradila njegovo večplastno pokrivanje vojne v Ukrajini, so sporočili iz Pro Plusa.