Na ljubljanski Univerzi 42. simpozij Obdobja na temo literature v družbenih kontekstih

Ljubljana, 15. novembra - V prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani se bo danes začel 42. znanstveni mednarodni simpozij Obdobja z naslovno temo Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih. Na simpoziju bo do petka 51 raziskovalcev iz Slovenije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Italije, Poljske, Rusije, Slovaške, Srbije in Ukrajine predstavilo 47 prispevkov.