Aktualni kazalniki po navedbah Banke Slovenije nakazujejo zaostrene razmere

Ljubljana, 14. novembra - Gospodarska aktivnost v Sloveniji se po ugotovitvah Banke Slovenije in skladno z napovedmi upočasnjuje. Nižja aktivnost v tretjem četrtletju je posledica ohlajanja izvoznega in domačega povpraševanja, ki vse bolj omejuje poslovanje podjetij in poslabšuje kratkoročne gospodarske obete. Aktualni kazalniki nakazujejo zaostrene razmere, so navedli.