Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana obeležuje 20-letnico delovanja

Ljubljana, 27. junija - Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana letos praznuje 20. obletnico svojega delovanja. Osrednja slovesnost je 20. junija potekala na Institutu Jožef Stefan, vrhunec praznovanja pa bo petkovo odprtje razstave fotografij Arneja Hodaliča in Katje Bidovec na Gallusovem nabrežju v Ljubljani z naslovom 20 let napredka v znanju in inovacijah.