Liffe: Poljubi prihodnost - glasbeni dokumentarec o moči glasbe in kulture med vojno v BiH

Ljubljana, 14. novembra - Na letošnjem Ljubljanskem filmskem festivalu (Liffe) je v sekciji Panorama na ogled tudi glasbeni dokumentarec Poljubi prihodnost ameriškega režiserja hrvaškega rodu Nenada Čičina-Šaina, ki slavi človečnost, ljubezen do življenja, mir in spravo. Govori tudi o tem, kako so se Sarajevčani z glasbo in kulturo zoperstavljali vojni v BiH (1992 in 1995).