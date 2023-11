Ob dnevu slovenskega znakovnega jezika pozivi k učenju kretenj

Ljubljana, 14. novembra - Danes praznujemo dan slovenskega znakovnega jezika, ki je materni jezik gluhih. Kot jezik sporazumevanja ga pri nas uporablja okoli 1500 oseb. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) ob dnevu poudarja, da se lahko vsak nauči nekaj kretenj in tako pomaga širiti ozaveščenost o gluhi skupnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.