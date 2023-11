Uvedba novega načina obračunavanja omrežnine zamaknjena na julij 2024

Ljubljana, 10. novembra - Svet Agencije za energijo je po pobudo pristojnega ministrstva in dobaviteljev električne energije začetek uporabe nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje prestavil s 1. marca na 1. julij 2024. Razlog so dodatne aktivnosti dobaviteljev, ki so povezane z regulacijo cen elektrike.