Na mednarodni konferenci v Grosupljem o krepitvi ekosistemov tudi v luči nedavnih poplav

Grosuplje, 10. novembra - V okviru projekta Zagon - Znanje za gospodaren odnos do narave danes v Grosupljem poteka mednarodna konferenca, namenjena predstavitvi projekta, njegovih rezultatov in doseženih ciljev. Del razprave je namenjen tudi prilagajanju ekosistemov na ujme in poplave, ki smo jim bili poleti priča tudi v Sloveniji.