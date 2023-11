Na drugem shodu v podporo Palestini v Ljubljani pozivi k ustavitvi nasilja

Ljubljana, 9. novembra - V središču Ljubljane se je danes na drugem shodu v podporo Palestincem zbralo več sto ljudi, ki so pozivali k ustavitvi nasilja na Bližnjem vzhodu. Kritični so bili do Zahoda, tudi do Slovenije, ki kljub naraščanju števila žrtev v Gazi, še naprej neomajno podpirajo Izrael. Vlado so pozvali, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da ustavi nasilje.