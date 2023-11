Nemški policisti prijeli zapornika, ki je oktobra pobegnil izpred ljubljanskega UKC

Ljubljana, 9. novembra - Nemški policisti so v sredo v Berlinu prijeli zapornika, ki je v začetku oktobra pobegnil izpred Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi (GPU). Predaja slovenskim pravosodnim organom je v teku, so dodali. O prijetju zapornika je sicer danes prvi poročal portal N1.