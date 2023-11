Vlada danes o noveli zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

Ljubljana, 9. novembra - Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, so sporočili iz Urada vlade RS za komuniciranje (Ukom). Ponovno bo obravnavala tudi predlog strategije vključevanja tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije.