Sovražni govor negativno vpliva na duševno zdravje mladih

Ljubljana, 7. novembra - Sovražni govor, ki se v družbi pojavlja vse pogosteje, je eden izmed dejavnikov, ki negativno vplivajo na duševno zdravje mladih, so poudarili strokovnjaki na današnjem seminarju Kako preprečevati in se odzivati na pojave sovražnega govora med mladimi. Mladi so hkrati žrtve in povzročitelji sovražnega govora, so še poudarili.