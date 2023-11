EFA objavila nominirance za letošnje evropske filmske nagrade

Berlin, 7. novembra - Evropska filmska akademija (EFA) je objavila nominirance za letošnje evropske filmske nagrade. V ožjem izboru za najboljši evropski celovečerec so filmi, ki so prejeli nagrade na dveh velikih evropskih filmskih festivalih - v Cannesu in Benetkah. Nominirani so tudi režiserji vseh petih filmov.