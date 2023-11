Bayer do devete zmage, Leipzig poražen v Mainzu

Leipzig, 4. novembra - Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so v 10. krogu nemškega prvenstva premagali Hoffenheim s 3:2 in bodo tudi po razpletu derbija med dortmundsko Borussio in Bayernom iz Münchna (18.30) ostali na prvem mestu razpredelnice. Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta z Leipzigom pri Mainzu izgubila z 0:2.