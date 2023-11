Arso zaradi obilnih padavin za severozahod izdal rdeče opozorilo

Ljubljana, 2. novembra - Vremenoslovci od danes popoldne do petka zjutraj pričakujejo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Za severozahod države je Arso zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo.