Na Hrvaškem zaradi prometne nesreče vložili obtožnico proti predsedniku županije in trem policistom

Zagreb, 30. oktobra - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti predsedniku vukovarsko-sremske županije Damirju Dekaniću, ki je lani pijan povzročil prometno nesrečo. Poleg njega so ovadili še pet oseb, med njimi tri policiste. Sumijo jih, da so sodelovali v prikrivanju resničnega poteka nesreče.