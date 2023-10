Znani bodo podatki o BDP in inflaciji v EU

Luxembourg, 31. oktobra - Evropski statistični urad Eurostat bo danes objavil prvo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni EU v tretjem četrtletju. Gospodarska aktivnost je bila že v predhodnih dveh četrtletjih zadržana in analitiki pospešitve do konca leta ne pričakujejo. Eurostat bo objavil tudi prvo oceno oktobrske inflacije. Ta naj bi se umirjala.