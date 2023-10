Sever in osrednji del Italije zajela neurja

Parma, 30. oktobra - Sever in osrednji del Italije so danes zajela neurja z obilnim dežjem in močnim vetrom, ponekod tudi točo. V deželi Emilija - Romanja zaradi neurij danes velja rdeče opozorilo pred neurji, v Toskani, Benečiji (Venetu), Liguriji in Furlaniji - Julijski krajini (FJK) pa oranžno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.