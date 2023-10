Več tisoč ljudi v New Yorku protestiralo proti vojni na Bližnjem vzhodu

New York, 29. oktobra - V New Yorku, kjer živi 1,6 milijona Judov - največ zunaj države Izrael - je v soboto več tisoč ljudi protestiralo proti Izraelu in vojni proti palestinskemu gibanju Hamas. Protestniki so za nekaj časa po različnih delih mesta blokirali promet in zahtevali svobodo za Palestince. Podobni protestni shodi so potekali v številnih državah po vsem svetu.