Slovenija podprla resolucijo Generalne skupščine ZN o Bližnjem vzhodu

New York, 27. oktobra - Slovenija je v Generalni skupščini ZN podprla resolucijo arabskih držav, ki zahteva takojšnje humanitarno premirje na Bližnjem vzhodu, so danes sporočili s slovenske misije pri ZN. Slovenija ni bila edina med državami EU, ki so resolucijo podprle, čeprav se v celoti z njo ne strinjajo.