Biden na srečanju s kitajskem zunanjim ministrom za sodelovanje pri reševanju globalnih izzivov

Washington, 27. oktobra - ZDA in Kitajska morata odgovorno upravljati konkurenco in ohranjati odprte komunikacijske linije, je danes na srečanju s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem poudaril ameriški predsednik Joe Biden. V luči izraelsko-palestinskega konflikta pa je dejal, da morata državi sodelovati pri reševanju globalnih izzivov, so sporočili iz Bele hiše.