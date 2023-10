Pirc Musarjeva v DZ posredovala kandidatno listo za člane Državnotožilskega sveta

Ljubljana, 27. oktobra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je državnemu zboru posredovala kandidatno listo za člane Državnotožilskega sveta. Z njo predlaga, da državni zbor pri volitvah štirih članov sveta izbira med petimi kandidati, to so Samo Bardutzky, Zvonko Fišer, Mitja Jelenič Novak, Vlasta Nussdorfer in Ivan Žaberl.