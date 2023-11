Škatlica cigaret dražja za deset centov

Ljubljana, 1. novembra - Trošarine za tobačne izdelke so se danes še tretjič letos zvišale. Potem ko se je januarja in maja škatlica cigaret večinoma podražila za po 20 centov, se bo danes še za deset centov, kaže cenik Tobačne Ljubljana. Vlada medtem po besedah premierja Roberta Goloba razmišlja o novih zvišanjih trošarin, in to ne le za tobačne izdelke.