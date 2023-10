Z dobrodelnim koncertom Viljem Julijan zbrali 70.000 evrov za otroke z redkimi boleznimi

Ljubljana, 27. oktobra - Z velikim dobrodelnim koncertom, ki ga je v četrtek v Cankarjevem domu organiziralo Društvo Viljem Julijan, so uspeli zbrati 70.000 evrov. Kot so sporočili iz društva, bodo sredstva, ki so jih zbrali s prodajo kart in ostalimi donacijami, namenili otrokom, ki se soočajo s težkimi redkimi boleznimi.