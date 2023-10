ZDA naznanile dodatnih 150 milijonov vojaške pomoči Ukrajini

Washington, 26. oktobra - ZDA so danes naznanile nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 150 milijonov dolarjev, ki vključuje topniško in drugo strelivo, kakor tudi orožje za boj proti tankom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. ZDA so Ukrajini od začetka ruske invazije februarja lani namenile vojaško pomoč v skupni vrednosti 43,9 milijarde dolarjev.