Sova: Navedbe glede izvedbe prijetja ruskih vohunov so neresnične

Ljubljana, 26. oktobra - Na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) so se odzvali na navedbe, da naj bi se premier Robert Golob novembra osebno zavzel za preložitev prijetja ruskih vohunov. Kot so zapisali, navedbe ne držijo, kot neresnične jih je na seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) označil tudi direktor Sove Joško Kadivnik.