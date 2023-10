Datalab v minulem poslovnem letu z višjimi prihodki in dobičkom

Ljubljana, 26. oktobra - Skupina Datalab je v minulem poslovnem letu, od začetka lanskega julija do konca letošnjega junija, povečala prihodke in dobiček. Izvršni direktor Andrej Mertelj je v poslovnem poročilu med drugim izpostavil predstavitev nove generacije programske opreme Pantheon, na trg pa so poslali tudi nekaj novosti, na katerih bodo gradili v prihodnje.