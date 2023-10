V Iranu zaradi kršitve islamskih pravil oblačenja nekaterim igralkam prepovedali delo

Teheran, 26. oktobra - V Iranu so večji skupini igralk izrekli prepoved dela zaradi kršitev islamskih pravil oblačenja, poročanje iranskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa. Več kot desetim igralkam so izrekli prepoved, da zaigrajo v novih filmih. Med njimi so iranske filmske zvezde, kot so Tareneh Alidoosti, Afsaneh Bajegan in Katajun Riahi.