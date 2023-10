NSK pohvalil predlog nacionalne strategije za muzeje in galerije

Ljubljana, 23. oktobra - Nacionalni svet za kulturo (NSK) je na današnji seji razpravljal o predlogu nacionalne strategije za muzeje in galerije 2024-2028. Člani sveta so prišli do ugotovitve, da je osnutek vsebinsko zelo sodoben ter da pojmuje galerijsko in muzejsko dejavnost na času zelo primeren način, so pa predlagali nekaj dopolnitev.