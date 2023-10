Levica in SD glede domnevnih nepravilnosti na Darsu pričakujeta ukrepanje pristojnih organov

Ljubljana, 23. oktobra - V koalicijskih strankah SD in Levica po nedeljskem razkritju televizije POP TV o domnevnem podkupovanju, izsiljevanju, sumu korupcije, favoriziranju in spornih javnih razpisih družbe Dars pričakujejo ukrepanje pristojnih organov. "To, kar spremljamo zadnje čase, je predvsem padanje okostnjakov iz omar prejšnje vlade," ocenjujejo v Levici.