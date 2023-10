Darko Štante začel snemati film Izgubljeni sin

Ljubljana, 23. oktobra - Začelo se je snemanje drugega igranega celovečernega filma režiserja in scenarista Darka Štanteta z naslovom Izgubljeni sin. Drugi Štantetov igrani celovečerec bo filmska ekipa ustvarjala 30 snemalnih dni na več lokacijah v Ljubljani in okolici ter v Trstu. Film nastaja v produkciji hiše Staragara, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).