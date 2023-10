V zvezi s streljanjem v mariborskem lokalu prijeli dva moška

Maribor, 23. oktobra - Pripadniki specialne policijske enote so v zgodnjih jutranjih urah prijeli osumljenca za nedeljsko popoldansko streljanje v enem od gostinskih lokalov na Pobrežju v Mariboru. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so odvzeli prostost še enemu moškemu zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči storilcu po kaznivem dejanju.