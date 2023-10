Pregled - šport, 22. 10. (nedelja)

LJUBLJANA - Kenijec Edmond Kipngetich (2:06:47) in Etiopijka Gerado Senbeta Zinash z rekordom proge (2:21:05) sta bila najboljša maratonca na 42 km na 27. Volkswagen ljubljanskem maratonu. S tretjim mestom skupno je naslov slovenske prvakinje v maratonu osvojila Neja Kršinar (2:45:30), s skupnim sedmim pa med atleti Simon Navodnik (2:31:00). Primož Kobe (1:07:46) in Anja Fink (1:14:06) sta zmagala na 21 km, na 10 km je slavil Vid Botolin, Klara Lukan pa med atletinjami.

RIJAD - Slovenska karateistka Elizabeta Molnar je na tekmovanju World Combat Games v Rijadu v kategoriji do 68 kg osvojila bronasto kolajno. Uspeh je tudi lepa popotnica za svetovno prvenstvo, ki se ta teden pričenja v Budimpešti.

PORTO - Vaterpolisti kranjskega Triglava so na turnirju v Portu vendarle osvojili drugo mesto v skupini A pokala challenger. Na roko jim je šel izid tekme med portugalskima moštvoma Vitoria Sport Clube in Clube Fluvial Portuense. Prvi so ga dobili z 12:9, v krogu treh ekip s šestimi točkami pa so bili najuspešnejši Kranjčani. Žreb četrtfinala bo v torek.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 14. kroga lige ICEHL po podaljšku izgubili z Bolzanom s 3:4 (0:0, 2:2, 1:1; 0:1).

BANJALUKA - Košarkarji Igokee so v 4. krogu lige Aba premagali ljubljansko Cedevito Olimpijo s 83:72 (20:24, 42:40, 63:52).

LJUBLJANA - Na nedeljskih tekmah 13. kroga Prve lige Telemach je Bravo doma z 2:1 (0:0) premagal Maribor, Radomlje so v gosteh z 2:0 (1:0) ugnale Aluminij, Mura in Koper pa sta se razšla z 2:2 (1:0).

BUDIMPEŠTA - Slovenska plavalka Janja Šegel bi morala še drugič v dveh dneh nastopiti v finalu svetovnega pokala v Budimpešti. Potem ko je v soboto zasedla sedmo mesto na 200 m prosto, je bila na pol krajši razdalji dopoldne v kvalifikacijah osma. Finale na 100 m prosto pa je nato odpovedala zaradi slabega počutja.

LOS ANGELES - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je postal rekorder po številu nastopov za Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL. S 1297 tekmami je za eno prehitel Dustina Browna, sicer dolgoletnega soigralca pri kraljih. Kralji so morali priznati premoč Boston Bruins, ki so v mestu angelov slavili s 4:2. Hrušičan se ni vpisal med dobitnike točk.

PHILLIP ISLAND - Organizatorji velike nagrade Avstralije v motociklističnem tekmovanju za svetovno prvenstvo so morali zaradi slabega vremena odpovedati sprintersko preizkušnjo razreda motoGP. Že pred tem so spremenili spored tekmovanja in dan prej zaradi boljše vremenske napovedi izpeljali klasično preizkušnjo kraljevskega razreda.

AUSTIN - Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v teksaškem Austinu. Svetovni prvak je tako konec tedna zaokrožil z drugo zmago po sobotnem sprintu. Drugi je bil danes Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), tretji pa njegov rojak Lando Norris (Mclaren). Za Verstappna, ki je tretji zaporedni naslov prvaka potrdil že na prejšnji postaji v Katarju, je bil današnji uspeh 15. v sezoni in skupno jubilejni 50. v karieri.

VILNIUS - Nizozemka Femke Bol in Norvežan Jakob Ingebrigtsen sta bila drugo leto zapored izbrana za najboljša evropska atleta leta. Na podelitvi ob robu posveta Evropske atletike (EA) v litovskem Vilniusu je nagrado za fair play prejel Hrvat Dino Bošnjak, katerega športna poteza je povezana s slovensko reprezentanco.