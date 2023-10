Policisti v Spodnjih Hočah našli dve mrtvi osebi

Maribor, 22. oktobra - V Spodnjih Hočah pri Mariboru so policisti danes našli dve mrtvi osebi, stari 63 in 65 let, ki sta bili v sorodu, so zvečer sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Časnik Večer na spletu poroča, da se je zgodila družinska tragedija. Brat je po njihovih neuradnih informacijah ustrelil sestro, nato je sodil še sebi.