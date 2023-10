Policisti v Spodnjih Hočah našli dve mrtvi osebi

Maribor, 22. oktobra - V Spodnjih Hočah pri Mariboru so policisti danes našli dve mrtvi osebi, so za STA potrdili na Policijski upravi (PU) Maribor. Časnik Večer na spletu poroča, da je prišlo do družinske tragedije. Brat je po njihovih neuradnih informacijah ustrelil sestro, nato je sodil še sebi.