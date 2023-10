Fitch potrdil bonitetno oceno Slovenije

Ljubljana, 21. oktobra - Bonitetna agencija Fitch je v petek potrdila oceno Slovenije A s pozitivnimi obeti. Kot so danes sporočili s finančnega ministrstva, na to oceno pozitivno vplivajo dobro upravljanje države in družbena stabilnost, uspešno upravljanje javnega dolga ter verodostojen okvir politik, ki je vezan na članstvo v EU in območju evra.